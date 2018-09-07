Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Üçlü Zirve'ye katılmak üzere İran'a gitti.

Zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme basına kapalı devam ediyor.

Tokalaşarak poz verdiler

Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi.

Görüşmenin başında Erdoğan ve Putin'in samimi sohbeti ve gülüşmeleri dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmenin yapıldığı salonda Putin'i beklerken, Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov ile sohbet etti. Aynı anda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Rus meslektaşı Lavrov'la sohbet ettiği gözlendi.

Kaynak: AA