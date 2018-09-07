  • 07 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.45
    EURO 7.493
  • BIST 93411.4
    ALTIN 249.551
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Üçlü Zirve için gittiği İran'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Üçlü Zirve'ye katılmak üzere İran'a gitti. 

Zirve öncesi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme basına kapalı devam ediyor. 

Tokalaşarak poz verdiler

Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi.

Görüşmenin başında Erdoğan ve Putin'in samimi sohbeti ve gülüşmeleri dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmenin yapıldığı salonda Putin'i beklerken, Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov ile sohbet etti. Aynı anda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da Rus meslektaşı Lavrov'la sohbet ettiği gözlendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: vladimir putin, üçlü zirve, suriye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER