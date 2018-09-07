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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran'da düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Zirve öncesinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile zirve hazırlıkları kapsamında ikinci kez görüştü. 

Öğle saatlerindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Çavuşoğlu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif ile görüştüğünü duyurmuştu.

Liderlerin ikili görüşmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılacağı zirvenin öğleden sonra başlaması bekleniyor.

Sonuç bildirisi için teknik müzakereler sürüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Cevad Zarif
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