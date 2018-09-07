ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı olayında FETÖ bağlantısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırıyı gerçekleştiren Osman Gündaş'ın işvereni olan tutuklu sanıklardan Ersin Bayram'ın eski ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ile fotoğrafına ulaşıldı.

Bayram'ın saldırıdan hemen sonra twitter hesabında, ‘Amerikan elçiliği’ başlığıyla arama yaptığı da belirlendi.

20 Ağustos'ta ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.

Emniyet, tutuklu bulunan Ersin Bayram'ın dijital materyalleri üzerinde inceleme yaptı. Bayram'ın 2015 yılında eski ABD Büyükelçisi John Bass ile fotoğraf çektirdiği belirlendi.

Bayram ifadesinde "O dönemde müdürlüğünü yaptığım şirketin faaliyetleri bünyesinde, merkezi New York’ta bulunan Türk Amerikan Ticaret Odası yetkililerinden Ömer bey tarafından ABD Büyükelçiliği’nde yapılan kokteyle kendilerini temsilen katıldım ve Bass ile de resim çektirdim" dedi.

Emniyet hazırladığı raporda, Türk-Amerikan Ticaret Odası'nın FETÖ’nün kurduğu bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Raporda Bayram'ın "esnaf ve işadamı ziyaretleri yaparak örgüt adına kaynak temin ettiği" bilgisi yer aldı. Bayram’ın telefonu üzerinde yapılan incelemede ise FETÖ ile irtibatlı çok sayıda internet sitesine giriş yaptığı da dosyaya girdi. FETÖ eğitim kurumlarına ait notlar tuttuğu da kaydedildi. Telefonunda FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'deki evinde örgüt üyeleriyle fotoğrafı da bulundu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen zanlılardan Osman Gündaş'ın işvereni de olan Ersin Bayram’ın ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıdan hemen sonra twitter hesabında, ‘Amerikan elçiliği’ başlığıyla arama yaptığı da belirlendi.

Ayrıca telefonunda faillerin yakalanma haberlerinin ekran görüntüsü de tespit edildi. Bayram, ifadesinde 17/25 Aralık sürecinden önce FETÖ ile irtibatlı olduğunu söyledi. Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliğinin bulunduğu anlattı. 17/25 Aralık’tan sonra bu yapı ile bağlantılarını tamamen kopardığını ifade eti.

Ersin Bayram, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyle olay öncesi ve sonrası görüşmediğini, yönlendirmediğini belirtti.

Kaynak: AA