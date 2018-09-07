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Ağrı'da saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Doğubeyazıt kırsalına düzenlenen hava harekatıyla, saldırı hazırlığındaki silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.

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Ağrıda saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ağrı Doğubeyazıt kırsalına hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 

 


Harekat kapsamında saldırı hazırlığındaki silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Ağrı Doğubeyazıt kırsalına 06 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ağrı
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