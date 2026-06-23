Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polonya ile ticaret hacmi hedefimizi 15 milyar dolar belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Polonya ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Polonya, müteahhitlik firmalarımızın en aktif olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Savunma sanayii öne çıkan gündem maddelerinden biri. Geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer projeler olsun önemli ortaklıklara imza attık. Vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak çalışıyoruz.

Görüşmelerimizde, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel konuları da ele aldık. AB ile işbirliğimizi karşılıklı fayda temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Polonya'ya AB üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Polonya'nın bu süreçteki desteğine teşekkür ediyoruz. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstenlenmesini önemli görüyoruz.

Görüşmelerimizde İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki son durumları ele aldık. Barışın önemine vurgu yaptık. Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz.