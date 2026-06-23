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TRT Haber 23.06.2026 17:24

33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı.

33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıkladıklarını belirtti.

Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenciyi Polis Teşkilatı'na kazandıracaklarını kaydeden Çiftçi, "Adaylarımız sonuçlarına; 'https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari' adresinden ulaşabilir. Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin." dedi.

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