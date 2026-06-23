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Gündem
AA 23.06.2026 17:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı
[Fotograf: AA]

Nawrocki'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nawrocki'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Nawrocki'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı.

 

Nawrocki, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nawrocki, merdivenlerde Türk ve Polonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Nawrocki, görüşme sonrası ortak basın toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

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