Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duda ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Polonya
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