Erdoğan, İmran Han ile olan telefon görüşmesinde, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.
Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi yaptı.
Erdoğan, İmran Han ile olan telefon görüşmesinde, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.
Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.
Kaynak: TRT Haber