Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 17 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi Köse'ye yönelik saldırının azmettiricisi Doğan Nurhak kod adlı Erdoğan Ünal'a yönelik operasyon, 24 Temmuz'da PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil bölgesinde gerçekleşti.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu PKK'lı terörist Ünal, etkisiz hale getirildi.

Kandil'deki sözde üst düzey isimlere ikinci operasyon

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin beş üyesinden biri olduğu tespit edilen Ünal'ın örgüte 1990'da katıldığı, 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Ünal'ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu. İlk operasyon 27 Haziran'da yapılmış, operasyonda PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar kod adlı Garip Muhammed etkisiz hale getirilmişti.

Irak'ın kuzeyinde iki nokta operasyon

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği hain saldırının ardından harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırıyı planlayanların peşine düştü.

Saldırının hemen ardından planlayıcıların yerini tespit etmek için harekete geçen MİT, yerel istihbarat kaynaklarıyla bir araya geldi ve o kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında planlayıcı teröristlerin yerini tespit ederek takibe aldı.

TSK ile birlikte operasyon için düğmeye basıldı. İlk operasyon 18 Temmuz’da Duhok kırsalındaki bir yol üzerinde gerçekleştirildi. TRT Haber’in duyurduğu operasyonda bazı teröristler etkisiz hale getirildi. 6 gün sonra, Irak’ın kuzeyindeki Batifa kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Operasyonda, teröristler etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber