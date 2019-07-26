Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız"

Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir. AK Parti Türkiye'nin partisidir, birikimi Türkiye birikimidir.

"Her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum"

Sizlerden hiç vakit kaybetmeden, şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı kesmemenizi talep ediyorum.

"AK Parti halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir"

Kapısını çalmadığımız hane, elini sıkmadığımız vatandaş, kalbine dokunmadığımız birey bizim değildir. Bu anlayışla vaktimizin büyük bir bölümünü bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır. AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Kendinde hamallığını üslendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, kimseden ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır. Çünkü bu kadro dünyanın en ağır imtihanını veren kadrodur.

Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye kadar her alanda kendi ayakları üzerinde duran gerçek anlamda bağımsız bir ülke haline getirmeye çalıştık.

"AK Partili Belediye Meclis Üyeleri denetimi en iyi şekilde yapacaktır"

Hiçbir zaman seçimlerde atıp tutup sonra bunun üzerine yatmadık, sözümüzü yutmadık, taahhütlerimizi inkar etmedik. Bakın şu anda hemen inkara başladılar. Verdikleri birçok söz, şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. AK Partili Belediye Meclis Üyeleri bulunduğu bölgede denetimi en iyi şekilde yapacaktır. Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin mensupları görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam edecektir.

"Kandil diye bir meselemiz de kalmayacak"

Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır.

"Erbil'de görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık"

Erbil'deki konsolosluk görevlimize saldırı, Pençe Harekatı'nın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Erbil'de görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık. Bu PKK denen çıban başını Irak'ın kuzeyinden kopartıp atmadıktan sonra saldırılar devam edecektir.

"S-400 konusunda ABD'nin aklıselim hareket edeceğini umuyorum"

ABD ile güvenli bölge görüşmeleri sürüyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava sistemleri konusunda ABD'nin aklıselim hareket edeceğini umuyorum. Rusya'dan aldığımız S-400'ler ülkemize gelmeye devam ediyor. Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayacağız. F-35 projesinden dışlanma teklifleri başta olmak üzere bu konuda Türkiye'ye yöneltilecek hiçbir tehdidin ve yaptırımın ülkemizi güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten alıkoyamayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu meselede Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştireceğiz. Kendi hava savunma sistemlerimizi ve yeni nesil savaş uçaklarımızı geliştirme konusundaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Bölgedeki yabancı güçlere güvenerek bugün kabadayılık yapanlar ya toprağın altına girecek ya da zillete teslim olacak.

"F-35 konusunda tedbirlerimizi alırız"

Kongre üyelerine sesleniyorum. F-35 vermiyor musunuz? Biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız ve başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Biz eli bağlı duramayız.

"Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa o adımı atarız"

Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa o adımı atarız. Kıbrıs'ta biz sıradan bir ülke değiliz, garantörüz.

"AB verdiği sözleri yerine getirmedi"

Avrupa Birliği tam üyelik görüşmelerinde verdiği sözleri yerine getirmedi. Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz.

"Ekonomi, güvenliğimiz kadar mühim"

Ekonomi, güvenliğimiz kadar mühim. Bundan bir yıl önce sinsi bir ekonomik saldırıya uğradık. Benzer bir saldırıya maruz kalan Rusya para birikiminin 3 kata yakın değer kaybetmesine rağmen durumu 4 yılda kontrol altına alabilmiştir. Biz ise 1 yılda bu saldırının etkilerini önemli ölçüde giderdik. 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen 2. saldırıyı da etkisiz hale getirmeyi başardık. O günlerde kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl tavır takındıklarını hatırlayın. Bunların bir kıymeti harbiyesi de yok. Bu kararlar samimi değil, siyasi. Aldılar da ne oldu. Biz yolumuza devam ediyoruz. Saldırı kanallarını kapattık. Swap piyasasına ilişkin bazı düzenlemeler gerçekleştirdik. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı tedbirleri almış olduk.

"Yıl sonuna kadar faiz indiriminin kademeli şekilde devamı gelecek"

Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Ne oldu? Battık mı, bittik mi? Her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gelecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşer. Faiz oranlarının düşmesi bir süredir yavaşlayan ekonomimizin yeniden canlanmasını sağlayacaktır. Dün alınan kararı ben hayati bir dönüm olarak görüyorum. İnşallah bununla birlikte enflasyonun da suratle düşmeye başladığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye serbest piyasa ekonomi ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir.

"Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz"

Beyefendi (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) yeni yönetim sisteminden rahatsız. "Tek adam, tek adam" diye nakarat yapıyor. Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmamı saptıracak kadar yalana başvuruyor. Bak izle, bu yıl da BM'de nasıl bir konuşma yapacağım.

Türkiye Cumhuriyeti bizim dönemimizde asla emir alan bir hükümet olmamıştır. Bunun önemli adımlarından biri de S-400 ve Doğu Akdeniz'dir. IMF'ye borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız. Biz IMF'ye olan borcunuzu biz sıfırladık. Biz bu milletin efendisi değiliz hizmetkarıyız.

"Yerli ürünlerin görünülürlüğünü ve farkındalığını arttıracağız"

Yeni ekonomi programımız ile yol haritamızı ve önceliklerimizi ortaya koyduk. Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, teknoloji bölgeleri kuruyoruz, kuracağız. Biyoteknoloji alanında yerli üretimi teşvik edeceğiz, yetkinliklerimizi arttıracağız. Petrokimya alanında Ceyhan Endüstri Bölgesi'ni bunun için hayata geçireceğiz. Yerli ürünlerin görünülürlüğünü ve farkındalığını arttıracağız.

"Milleti korkutmaya kalkışanlar hüsrana uğradı"

Türkiye küçülecek diyerek milleti korkutmaya kalkışanlar hüsrana uğradı. Toparlanma eğilimi güçlenerek devam edecek. Yılın ilk yarısında açıklanan veriler pozitif görünümün devam ettiğini gösteriyor. Yıllık cari açığımız 2,4 milyar dolara kadar geriledi. Ocak 2004'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

"Giresun fındığının taban fiyatı 17 lira olacak"

Kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatı kilogramda 17 lira, Levant fındık 16,5 lira olacak.

"Teşekkür ziyaretlerine başlayacağız"

31 Mart'ta en yüksek oyları aldığımız şehirlere teşekkür ziyaretlerimize başlayacağız.

"Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın"

AK Parti'nin mensupları dedikodularla amel eden değildir. Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. İçimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler. Biz yolumuza devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber