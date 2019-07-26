Pençe Harekatı’nda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen bir mağarada 1 Adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz, piyade tüfeği mühimmatı, EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel döküman geçirildi.

Mağaraya yakın gömülü depoda ise 100 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere, bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulundu.

Ele geçirilen malzemeler komandolar tarafından yerinde imha edildi.

Kaynak: TRT Haber