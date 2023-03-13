Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel hakkında açılan manevi tazminat davasının Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini bildirdi.

Aydın, Özgür Özel'den manevi tazminat olarak tahsil edilen 20.500 liranın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle, depremzedeler için harcanmak üzere AFAD'a bağışlandığını belirtti.