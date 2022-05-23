Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini ağırladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan'ın Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Erdoğan, kabulün ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan
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