Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge değinen Erdoğan, "Yeni yıla girerken, Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz ve İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizde Gazze'ye gönderebileceğimiz konteynerler var ancak göndermemizi istemiyorlar. Er ya da geç o mazlumları sıkıntıdan kurtaracağız. pic.twitter.com/Q2T43DXW54 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 2, 2026

"Er ya da geç o mazlumları sıkıntıdan kurtaracağız"

Türkiye'nin Gazze ve Filistin'i yalnız bırakmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak insanlar güç birliğimizi devam ettireceğiz. 2026'ya çok daha farklı şekilde güçlü bir şekilde giriyoruz. Özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka her şeye benzeyen rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali heralde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Elimizde konteynerler var. Bunlarla o çadırlarda yaşamaktan Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma şansına sahip olabilirdik ama olamıyoruz. Er ya da geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Trump ile pazartesi günü görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, Filistin'deki konuları görüşme fırsatı bulacağız. pic.twitter.com/wnYUbNN1Bm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 2, 2026

Rusya-Ukrayna savaşı

Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek Sayın Putin ile gerek Zelenski ile gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve, "Gönüllüler Konferansı" adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada yine Sayın Trump'la da pazartesi akşamı, gündüz saat 4 gibi Sayın Trump'la da yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız.

"Enflasyondaki düşüş her geçen gün daha iyiye gidiyor"

2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik, giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerek Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada inşallah başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek, buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi, bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha gayretle bu rezervi güçlü hale getireceğiz ve 2026'yı da bu şekilde karşılayacağız.

"Yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz"

(Deprem konutları ve sosyal konut projeleri) Özellikle Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz "deprem ili" olarak bu çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek ve deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız. Ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi inşallah projelerle yolumuza devam edeceğiz.