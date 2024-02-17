Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede bu altılı masa?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk"

Birileri bizim Rize'yle birlikte 81 vilayetimizin tamamına olan şu sevdamızı anlayamıyorlar. Bizim ezelden ebede uzanan kardeşliğimizi bir türlü idrak edemiyorlar. Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle birlikte yol yürüdük, omuz omuza mücadele ettik. Vesayetçilerden terör örgütlerine, emperyalist güçlerden Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk. Cumhuriyet mitingleriyle milletin iradesini gasp etmek istediler, Gezi hadisesiyle sokaklarımızı terörize etmeye kalktılar.

"Hemen güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar"

17-25 Aralık girişimiyle hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştılar. Çukur olaylarıyla ülkemizin bir parçasını bizden koparmayı denediler. 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüyle doğrudan istiklalimize kastettiler. Teröristlere binlerce tır dolusu silah sağlayarak hemen güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar. Ekonomimizi mahvetme, bu tür tehditlerle Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz sizlerle beraber boşa çıkardık.

"Sizin için, tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık"

Türkiye'yi ne ekonomik ne siyasi ne diplomatik ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmedik. Sizinle beraber… Her zaman söylüyorum. Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamıdır, 85 milyonun her bir ferdidir. Siz, bu kardeşinize sahip çıktınız. Bize destek oldunuz, biz de sizin için, tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Siz bize güvendiniz, inandınız, teveccüh gösterdiniz. Biz de size olan minnet borcumuzu hep daha fazla hizmet ve eser üreterek hamdolsun yerine getirdik. Durmadık, usanmadık, Allah ömür, milletimiz de deste verdikçe yolumuza bu çizgide devam edeceğiz.

Rize'nin güçlü duruşunu 31 Mart seçimlerinde yine çok net biçimde ortaya koyacağına inanıyorum. Ata yurdum, ana ocağım Rize'den 31 Mart'ta yine rekor bekliyorum.

"Ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler"

85 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Bakınız bizi yıllarca köken üzerinden, meşrep ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediler. Her kesimden insanımızın arasında nifak duvarları ördüler. Geçmişte gerçekten çok zor ve karanlık günler yaşadık. Gençlerimizi, evlatlarımızı, ideolojik kör dövüşüne kurban verdik. Bu kavgalardan en büyük zararı millet ve devlet olarak biz gördük. Ekonomimiz kan kaybetti. Toplumsal huzurumuz bozuldu. Kardeş kardeşe, komşu komşuya düşman edildi. Demokrasimiz yıllarca vesayetin gölgesinden çıkamadı. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dünyadaki değişimi, dönüşümü, yenilikleri, teknoloji ve sanayi hamlelerini yakalayamadık. Her alanda şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler.

"Ülkemizi içine düştüğü bu cendereden kurtaran hamdolsun biz olduk"

Bu fasit daireyi kırmaya çalışan, devlet ve siyaset adamlarını ise ya şehit ettiler ya linç ettiler ya da elini kolunu bağladılar. Merhum Menderes, ülkeye ve millete hizmetin bedelini canıyla ödedi. Rahmetli Özal'ı hiçbir zaman rahat bırakmadılar. Merhum Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlarının ardı ve arkası hiç kesilmedi. Türkiye ne zaman belini doğrultmaya, yeniden ayağa kalkmaya, kendini toparlamaya çalışsa birleri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi. Ülkemizi içine düştüğü bu cendereden kurtaran hamdolsun biz olduk.

"Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüttük"

Teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a gömdük, bunları Cudi'ye gömdük, bütün o mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik. Şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz.

Siyasete kazandırdığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüttük. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık, 256 milyar dolara çıkardık. Turist sayımızı 13 milyondan aldık, 57 milyona ulaştırdık. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar seviyesine getirdik.

İstihdamı 19 milyon kişiden aldık, 32 milyon kişiye taşıdık. Savunma sanayiinde yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirdik. İnsansız hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Kızılelma ve Anka-3 ile artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz. TCG Anadolu'nun ardından geçen ay en büyük ikinci gemimiz olan TCG Derya'yı da donanmamıza teslim ettik. İlk insanlı uzay misyonumuzu geçen hafta başarıyla tamamladık. İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecekler uzaya. Yani her alanda büyük bir atılım, çok büyük bir gelişme içindeyiz.

"Şu an canımızı acıtan sıkıntıların muhakkak üstesinden geleceğiz"

Bundan 10 sene, 15 sene, 20 sene önce tohumlarını attığımız projelerin hamdolsun bugün meyvelerini topluyoruz. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere şu an canımızı acıtan sıkıntıların muhakkak üstesinden geleceğiz. Son 21 yılda pek çok başarıya imza atmış bir hükümet olarak bugünkü sorunları da çözecek olan yine biziz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

"Nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz değil mi?

Burada saymaya kalksak belki de günler sürecek nice başarıya, reforma, kalkınma ve teknoloji atılımına imza attık. Ancak ülkemizde muhalefet anlayışı öyle bir berbat ki ne yaparsan yap anlamazlar. Onu değiştirmeye muvaffak olamadık. İşte kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz değil mi? Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır.

"CHP'de her gelen bir öncekini mumla aratmıştır"

Ülkemizde son 21 yılda pek çok şey değişti, dönüştü, kendini yeniledi ama CHP'nin başını çektiği muhalefette hiçbir köklü değişim yaşanmadı. Pek istemeseler de genel başkanlık koltuğunda oturanları değiştirdiler. Bunda da her seferinde standardı düşürdüler, çıtayı daha da aşağı düşürdüler. CHP'de her gelen bir öncekini mumla aratmıştır. Gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. Değişim dediler, yenilenme dediler, bir sürü cafcaflı kavram kullandılar ancak günün sonunda sabık genel başkanlarını bir iç darbeyle siyasetten tardedip aynı tas aynı hamam yollarına devam ettiler.

"Nerede bu altılı masa?"

Bay Kemal güya 13'üncü Cumhurbaşkanı olacaktı, bir anda kendini CHP'nin istenmeyen adamı olarak buldu. Aynı vefasızlığı masada beraber oldukları diğer ortaklarına da sergilediler. Altılı masadan şu anda parlamentodan kimse kaldı mı? Hepsi gitti, hepsi dağıldı. Ne oldu? Nerede bu altılı masa? Ben ne demiştim altılı masada kimseyi bulamayacaksınız demiştim. Bak parlamentoda şimdi kimse yok. Dün yan yana yol yürüdükleri insanlara bugün demediklerini bırakmıyorlar. Ankara'da bir ofis tutmuşlar. Her birinin Ankara'da birer ofisi var, güle güle kullanın. Ama elhamdülillah biz çıktığımız yolda aynen yürüyoruz. Tabii burada asıl hayal kırıklığını CHP'li vatandaşlarımız yaşadı. CHP'li kardeşlerimizin partilerine ve siyaset kurumuna dair beklentilerini giderek kaybettiklerini görüyoruz. Gazi'nin emaneti diyerek halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımız maalesef bir umutsuzluk sarmalına sürüklenmektedir. Her ne suretle olursa olsun siyaset kurumundan umut kesilmesi, demokrasimiz adına büyük bir tehdittir.

"Hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine rıza gösteremeyiz"

Türkiye'nin bu konuda çok acı tecrübeleri vardır. Geçmişte, özellikle de 1970'lerde siyaset müessesesinin umut olma, ülkenin sorunlarına çözüm üretme vasfını yitirdiği durumlarda başımıza neler geldiğini hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine rıza gösteremeyiz. 85 milyonun tamamının mesuliyetini taşıyan bir kadro olarak her kesimden vatandaşımıza ulaşmak, onlara da kulak vermek boynumuzun borcudur.

CHP yönetimini haklı olarak eleştirirken CHP'li vatandaşlarımızın siyaset kurumundan umut kesmelerinin önüne geçeceğiz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tek tek anlatarak bu kardeşlerimizin de oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Muhalefete bakıp da asla yeise kapılmayın, asla alternatifsiz değilsiniz. Hele hele CHP'nin iş bilmez, beceriksiz, sadece kendi kariyerini düşünen idarecilerine mecbur ve mahkum değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.

Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki AK Parti ve Cumhur İttifakıyla hizmet, eser, yatırım ve projede yarışabilecek hiçbir siyasi hareket yoktur. Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunanlara, sizin kaygılarınızı istismar edenlere, size bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz diyenlere, belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, sizin fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere, kendi şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere, size rağmen siyaset yapanlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız?

31 Mart'ta tüm Türkiye'de biz çok farklı bir tablo bekliyoruz. Bu seçimlerin ülkemizde özellikle muhalefette gerçek manada bir değişim dalgasını ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Bizim tek bir gayemiz var o da ülkemize, milletimize, şehirlerimize hizmet etmektir.

"Rize'ye toplam 150 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Bu amaçla Rize'ye son 21 yılda güncel rakamlarla toplam 150 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 2011 adet yeni derslik inşa ettik. Memleketimize üniversitemizi kazandırdık. Gençlik ve sporda yaklaşık 6 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. İkisi stadyum olmak üzere toplam 110 adet spor tesisi yaptık.

Sağlıkta 1063 yataklı 11 hastane dahil 30 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Toplam 800 yataklı Rize Şehir Hastanemiz ve 100 yataklı Güneysu Devlet Hastanemizin yapımına devam ediyoruz. Size söz verdim mi? Şu anda sahilde şehir hastanesinin fore kazıklarının nasıl çakıldığını gördünüz mü? İşte oraya 800 yataklı şehir hastanemizi yapıyoruz. Laf ola beri gele yok, söyledik mi yaparız ve yapıyoruz. 12 sağlık tesisimizin ihale-proje ve arsa tedarik aşaması devam ediyor.

"3892 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik"

TOKİ eliyle Rize'de 3892 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Konutları sahiplerine verdik. Laf değil, icraat… 1315 konutun yapımına devam ediyoruz. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 1592 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şimdi Rize'de 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Güneysu Millet Bahçemizi tamamladık, açılışa hazır hale getirdik. İyidere Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Rize, Çayeli ve Pazar Millet bahçelerimizin de projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ayder Yaylamızda 440 bin metrekare alanda yenileme ve koruma projemizi sürdürüyoruz. Ayder'de toplam 1917 araçlık yeraltı kapalı otoparkının yapımını tamamlamak üzereyiz. İnşallah yeni sezonda hizmete girecek.

76 odalı termal tesisin kaba inşaatını bitirdik, ince işlerin yapımına devam ediyoruz. 52 adet rezerv konaklama biriminin ve Gelin Tülü Şelalesi Seyir Terası'nın yapımını çok şükür bitirdik. Ulaştırmada 175 kilometre bölünmüş yol yaptık. Ovit Tüneli'ni ve bağlantı yollarını açtık. Karadeniz Sahil Yolu'nu yaptık. Rize-Artvin Havalimanımızın yapımını tamamladık, hizmete açtık. Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyonu aştı. Daha da artacak. İyidere Lojistik Limanımızın yapımı sürüyor. Rize'ye 4 içme suyu tesisi, 83 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral inşa ettik. Rize'ye toplam 21 milyar lira tutarında tarımsal hibe ve yatırım desteği verdik. Şehrimize yeni bir organize sanayi bölgesi ve teknokent kurduk. Enerjide Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Pazar'a, Kalkandere'ye, Derepazarı'na, İyidere'ye, Kendirli'ye ve İkizdere'ye doğalgaz arzını sağladık. Bu sene de Muradiye'ye doğalgaz arzı sağlamayı planladık.

İnşallah bunlara yeni dönemde, yenilerini ekleyeceğiz. Sizlerin de desteği ve duasıyla yatırım yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Rize'ye aşkla hizmet etmeyi sürdürecek belediye başkan adaylarımıza güveniyorum. Hepsini sık eledik, sık dokuduk. Sizlerin de adaylarımıza çok güçlü destek vereceğinize inanıyorum.