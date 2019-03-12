Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Küçükçekmece'deki mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye dünya çapında projelere imza atan bir ülkedir. 80 milyar dolar sınırına gerileyen Merkez Bankası rezervlerimizi 100 milyar dolara çıkardık. Hem bu yılın hem de bundan sonraki yılların büyüme rakamlarının öngörülenden çok daha yüksek çıkacağına inanıyorum.

CHP'ye sesleniyorum; ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider'. IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk. Mayıs 2013’te IMF’ye borcu sıfırladık. IMF ile işimiz bitti, o defteri kapattık. CHP, sizin tarihiniz borçlarla dolu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Şu an bizim IMF’ye borcumuz da yok, IMF ile işimiz de yok.https://t.co/kT1UWPUp97 pic.twitter.com/EUAjAIlp83 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mart 2019

Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah.

Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Kürdistan’ı çok seviyorsa, Irak’ın kuzeyinde var, buyursun oraya gitsin. Bunlara ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bu topraklar bölünmez. Bu millete diz çöktüremeyecekler, onun için bu seçimlere beka seçimi diyoruz. Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sınırlarımıza da, bayrağımıza da, ezanımıza da, ekonomimize de saldırsalar millete diz çöktüremeyecekler. Bu nedenle 31 Mart beka seçimidir.https://t.co/kT1UWPUp97 pic.twitter.com/UgXjtUTJr5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mart 2019

1994’ü hatırlayın. Biz Büyükşehir’i aldık, buraları ne hale getirdik. Bütün bunlar iş bilenin kılıç kuşananın anlayışı ile oldu.

Kaynak: TRT Haber