Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, eskiden 185 dakikada katedilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Ama bizim derdimiz hizmet. İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla iftihar ediyoruz.https://t.co/8pNOQghtnl pic.twitter.com/FFEp6h8cmJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mart 2019

"Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak"

İstanbul'un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat, diğer metro, tramvay ve deniz hatlarımıza olan entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacaktır. Hem E-5'in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz.

"Hattı yepyeni bir çehreye büründürdük"

Laf ola beri gele yok. İş, iş... Yalanla peynir gemisi yürümüyor. Tabii Marmaray, bu projenin iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayan en stratejik bölümü. Buradan bineceksin, denizin altından Avrupa'ya.

"Raylı sistemi 233 kilometreye çıkardık"

Sizlerin teveccühüyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığımız 1994 yılında şehrimizin ulaşım sorununun çözümünün raylı sistemlerden geçtiğini görüşmüştük ve bunu da görmüştük. Esasen Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel, dünyanın en eski ikinci metrosudur. Ancak daha sonra şehri yönetenler Osmanlı'nın bu vizyonunu takip edememişler. İstanbul'u her alanda olduğu gibi ulaşımda da adeta bir batağa saplamışlardı. Biz hemen kolları sıvadık, kapsamlı bir plan proje hazırlığına giriştik. Diğer pek çok çalışmanın yanı sıra Taksim-4. Levent arasındaki metro hattıyla raylı sistemleri kurmaya başladık. İlk metro hattımızı 2000 yılında hizmete aldık. Ardından etap etap bu ağı genişlettik. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilometreye, ardından da 1100 kilometreye ulaşmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gebze-Halkalı banliyö hattı, Londra'dan Pekin'e uzanacak demir ipek yolunun İstanbul etabını oluşturacak. Yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak buradan Halkalı'ya kadar devam edecek.https://t.co/8pNOQghtnl pic.twitter.com/1y4kzXNylq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Mart 2019

Burada şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım bey ve ilçelerde tüm belediye başkanı arkadaşlarımla el ele vereceğiz ve İstanbul'umuzu çok farklı şekilde ayağa kaldıracağız. Bir tarafta iktidar bir tarafta yerel el ele vererek inşallah bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz.

1994 İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum o zamanki Kartal'ın durumu neydi? Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak araları, yollar, asfalt diye bir şey var mıydı? Parke, vesaire var mıydı? Şimdi milletvekili olan Erol Bey ile beraber biz Kartal'ı ele aldık mı? Kartal'ı bugünkü Kartal haline o günden getirdik.

CHP'nin belediyeciliği bu; çöp, çukur, çamur. Kartal'da da buydu sonra biz ele aldık. Önce çöpten kurtardık hatırlayın ben İstanbul'u CHP belediyesinden aldım. Ümraniye'deki patlamayı biliyorsunuz. O patlamada 39 vatandaşımız öldü. Hesabını verdi mi CHP hayır. Veremez mümkün değil çünkü bunların hayatı hep bunun üzerine kurulu yalan, iftira. Bana da yine bir iftira attı. Kazandığım tazminatları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

"Sandıkta yapılacak hatanın bedelini tüm şehir ödüyor"

Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor, bunu şehrimize ödetmeyelim.

İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde, 8'incilikten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız.

Kaynak: TRT Haber, AA