Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Rusya-Ukrayna krizini görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün gerçekleşecek kabulde, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan tarafından kabulü öncesinde Fener Rum Patrikhanesinde düzenlenen Pazar ayinine de katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Rusya-Ukrayna krizini görüşecek. Görüşmeye dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/k3hXefUMS5 pic.twitter.com/lvMpMuUjjH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 13, 2022
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