Gündem
TRT Haber 17.09.2025 10:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin yıl dönümünde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve hürmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 64. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Erdoğan NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilişlerinin 64’üncü yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

Türk demokrasi tarihinin kara günü
Türk demokrasi tarihinin kara günü

