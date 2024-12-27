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TRT Haber 27.12.2024 12:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'nci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'nci yılında andı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı.

Mesajında, "İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedileştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat’ıyla tercüman olan Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, 63 yıllık çileli hayatının çoğu sürgünle, zorlukla ve mücadeleyle geçen merhum Akif'in, yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakter olduğunu belirtti.

Ersoy'un, inandığı gibi yaşamaktan, yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti;

Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif’te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi. İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Akif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur. 

Merhum Akif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikri cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir. Ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u hürmet, rahmet ve minnetle yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum.                                               

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