Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.
Etiketler: Malezya Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı
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