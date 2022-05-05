AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."