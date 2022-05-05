Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
[Fotoğraf: TRT Haber]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."
Kahrolduk…— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 5, 2022
Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz.
Allah rahmet eylesin…
Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız.#asiyeatalay
Etiketler: AK Parti Kadına Şiddet
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