Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür köklerimizde cinsiyet ayrımcılığı yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Cevahir Otel'de düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Aile kurumunun güçlü olmadığı toplumun geleceği kadun için de erkek için de aynı derecede karanlıktır. Kadını ve erkeği ısrarla insan sıfatının üstünde haklara tabi tutma gayretleri sonradan ortaya çıkmıştır. Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değildir. Fıtratın gereği yaratılanlara aynı gözle bakmaktır. Kültür köklerimizde de cinsiyet ayrımcılığı yoktur.

Dün kadını en bayağısından bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadını yine meta anlayışıyla ama bu defa eşitlik ambalajı içinde kullanıyor olması bizim için şaşırtıcı değildir.

Asırlar boyunca insanları boyunlarına, ayaklarına, kollarına zincir vurarak kitleler halinde mal gibi satan ve çalıştıran, bunlar için de kadınları ve çocukları daha da aşağılayan bir dünyanın kodları bize ait değildir.

Şahsen siyasetin hangi kademesinde söz sahibi olmuşsam orada kadınlarımıza alan açmaktan onlarla birlikte yol yürümekten daima şeref duydum, onur duydum.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 53'ü AK Partili olmak üzere 104 kadın milletvekili bulunuyor. Meclis'in yüzde 17,5'ini oluşturan bu sayı yeterli olmamakla birlikte tarihi bir rekorun seviyesi ve ifadesidir.

Dünyada, en az gelişmiş ülkelere destek noktasında, milli gelire oranla bir numaralı ülke Türkiye'dir.

Kaynak: AA/TRT Haber