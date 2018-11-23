Çavuşoğlu: Türkiye'nin 'gereğini yaparız' mesajı ABD'yi rahatsız etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

ABD ziyaretlerinde Suriye’nin tüm boyutlarını, İdlib’i, Münbiç’i ve Fırat’ın doğusunda neler yapmaları gerektiğini konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, “Fırat’ın doğusundan bize gelen taciz ateşlerinden sonra verdiğimiz cevaplarla sahada neler yapabileceğimizi gösterdik. Hem de baktık ABD’yi rahatsız ettik. Onlara, ‘tehdit gelirse gereğini yaparız’ dedik.” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütüne karşı elimizden geleni yapacağımızı söyledik”

YPG’nin, ABD’nin verdiği destek nedeniyle çok şımardığını söyleyen Çavuşoğlu, “YPG bizim için tehdittir ve bu terör örgütüne karşı elimizden geleceğini yapacağımızı söyledik. ABD'ye, ‘Neden taciz atışlarını engellemiyorsunuz dedik.’ Biz sınırımızın öbür tarafında var olan tehdidi engellemek için her şeyi yaparız.” dedi.

“Münbiç yol haritası Fırat’ın doğusunda da uygulanmalı”

Bu konuda her zaman kararlılık olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, burada en sağlıklı yöntemin Münbiç yol haritasının Fırat’ın doğusunda da uygulanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Bizde bu konuda her zaman kararlılık var. Burada en sağlıklı yöntem Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusunda da uygulanmasını sağlamaktır. YPG'nin buradan çekilmesi lazım. Kobani'den YPG- PKK atılacak ve orada yaşayan insanlara teslim edilecek.” diye konuştu.

"Veliaht prensle görüşmek için engel yok"

Kaşıkçı cinayetine değinen Çavuşoğlu, Suudi Veliaht Prens ile görüşmek için bir engel olmadığını belirterek, “Talep ederse görüşülebilir. Tabii ki takdir Cumhurbaşkanımızın.” dedi.