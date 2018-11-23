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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" darbesi

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenen "ankesörlü telefon" operasyonlarında 8 bin 508 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖye &quot;ankesörlü telefon&quot; darbesi

Yurt genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ankesörlü telefondaki şifreli haberleşme taktiklerine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda, örgütün TSK içinde kripto yapılanması önemli oranda deşifre edildi.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere "ankesörlü telefonla ardışık arama"lara ilişkin 75 ilde düzenlenen operasyonlarda, 8 bin 508 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3 bin 341'i tutuklandı

Çok sayıda şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı oldu.

Kaynak: AA

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