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Gündem
TRT Haber 16.01.2024 18:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Rabbim kahraman askerlerimizi cenneti ile cemali ile müşerref eylesin diyorum. Şehitlerimizin kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerimizin operasyonlarında yıl başından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi göz altına alınmıştır.

Cumartesi günü yaptığımız güvenlik toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Güvenlik birimlerimize yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik.

Sınır ötesi operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık.

Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir teröristan kurma planları yapanları rahatsız etmiştir. Hazımsızlığın ifadesi; kimi zaman ülkemizin içindeki aparatlarını harekete geçirerek, kimi zaman ülkemizi işgalci olarak suçlayarak, kimi zaman uluslararası arenada bizi sıkıştırmaya çalışarak, yalan yanlış bilgiler yayarak, kimi zaman tetikçiliğini yaptırdıkları basın yayın organlarını kullanarak kimi zaman da doğrudan canımızı acıtmaya yönelik hain terör eylemlerini destekleyerek gerçekleştirmiştir.

Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi garanti altına alacağız.

 

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