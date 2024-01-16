Bakan Fidan: KYB, PKK ile ilgili tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler alacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'deki terörle mücadele oturumunda konuştu.

Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Devletimizin terör belasını kati suretle bitirme yönündeki azmi ve kararlılığı her şeyin üzerindedir. Meşru müdafa hakkımız çerçevesinde PKK/YPG ve destekçileriyle sınır ötesindeki mücadelemiz, son terör odağı etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.

Bölgemizde barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, milli güvenlik sistemimizin parçası olan dış politikamızın önceliklerinin başında yer almaktadır. Bu stratejinin bir parçası olarak, tüm terör örgütlerinin kökünü bölgemizde kalıcı olarak biçimde kazınması elzemdir. Bu yalnızca milletimizin değil, tüm bölge ülkelerinin barış ve huzur içinde güvenli şekilde yaşamalarının olmazsa olmaz şartıdır. Bu nedenle tüm komşularımızın ve müttefiklerimizin terörle mücadelemize samimiyetle destek vermesi bir zaruret haline gelmiştir.

Son 21 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümütlerimiz, terörle mücadelede ezber bozarak, Türkiye'ye giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini yırtıp atmıştır. Türkiye uzun yıllar terör örgütleriyle hükümetlerimiz döneminde mücadele etmiştir. Bu mücadele sürdürürken özgürlük, güvenlik dengesinde adeta altın orantıyı yakalan bir yola başvurmuştur. Milletimizin hakettiği demoratik adımlar atılırken, teröre zemin oluşturan toplumsal şartlar ortadan kaldırımış, eş zamanlı olarak askeri ve istihbari alandaki yöntemler gözden geçirilerek uzun soluklu bir mücadele başlatılmıştır.

"Türkiye'de zemin kaybeden PKK saldırılarını sınır ötesine taşıdı"

Bölücü terör örgütü Türkiye’de silahlı varlığını kaybetmiştir. Ülke içindeki faaliyeti minimum düzeye inmiştir. Ülkemizin her bölgesi emniyet ve güven duygusu içerisinde yaşanır hale gelmiştir. PKK artık daha çok Irak ve Suriye için güvenlik tehdidi haline gelmiştir.

"PKK, Türkiye'de zemin kaybetti"

Zira ülkemizi hedef alan PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, farklı ideolojilere sahip olmakla birlikte birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu örgütler yeri geldiğinde hedefleri doğrultusunda işbirliği de yapabilmekte. Terör örgütleri üçüncü ülkelerden elde ettikleri lojistik, eğitim ve silah destekleriyle varlıklarını devam ettirmektedir. Türkiye'de zemin kaybeden PKK saldırılarını sınır ötesine taşımak zorunda kalmıştır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye'de zemin kaybeden PKK, faaliyetlerini ağırlıklı olarak sınır ötesine taşımak zorunda kalmıştır. pic.twitter.com/6tdsfX5yae — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

"Tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz"

Biz de sınır ötesinde yürüttüğümüz terörle mücadele stratejimizde önemli ve yeni adımlar attık. Bu strateji doğrultusunda tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz. Suriye ve Irak ayırımını ortadan kaldırdık. Saldırı nereden gelirse gelsin, örgütü her iki alanda da aynı anda hedef alıyoruz. Suriye ve Irak ayırımını ortadan kaldırdık. Saldırı nereden gelirse gelsin, örgütü her iki alanda da aynı anda hedef alıyoruz. Örgütü ayakta tutan kaynaklarını teker teker yok ediyoruz.

Teröristi yok etmekle kalmıyor tepe kadrosunu elemine ediyoruz. Uluslararası alanda tanınma çabalarını, örgütün terör bağlantısını ortaya çıkaran belgelerle boşa çıkarıyoruz. Irak ve Suriye sahasındaki operasyonlarımız her zaman Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinden doğan meşru müdafa hakkımız doğrultusunda komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak, sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak, kesin istihbarat ve keşif bilgilerine dayanan nokta atışlarla icra edilmektedir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz. Suriye ve Irak ayırımını ortadan kaldırdık. Saldırı nereden gelirse gelsin, örgütü her iki alanda da aynı anda hedef alıyoruz. pic.twitter.com/WNeGqSLbLI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

"Örgüt Suriye ve Irak'ta güç boşluğu ve siyasi bölünmüşlükten istifadeyle zemin kazanmıştır"

Dışişleri Bakanlığı olarak diğer kurumlarımızla işbirliği halinde terörle mücedele diplomasimizi hassasiyet ve kararlılıkla yürütmekteyiz. Terörle mücadele diplomasimizi PKK'nın Suriye, Irak ve İran'da silahlı varlığı bulunduğu ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede siyasi ayağı olduğu gerçeğini dikkate alarak şekillendirmekteyiz. Bu bağlamda PKK'nın Suriye ve Irak'taki mevcudiyetini yok etme gayretimizi, bölgesel ilişkilerimizin merkezine konumlandırdık. Zira örgüt Suriye ve Irak'ta güç boşluğu ve siyasi bölünmüşlükten istifadeyle zemin kazanmıştır.

Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız. pic.twitter.com/0Sa1jdE0gE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

"KYB, Irak'ta PKK'ya alan açtı"

Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz. Bölücü örgüt Irak içinde siyasi nüfuzunu da artırma gayreti içerisindedir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz. pic.twitter.com/NFF67zTpCW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir

Örgütün Suriye ve Irak arasındaki geçişkenliği her iki sahada etkisiz kılınmasını gerektirmektedir. Suriye’de rejim karşıtlığı üzerine kurulan koalisyon, zaman içinde DEAŞ ve PKK ile iş birliğine evrilmiştir. Bu çarpık ilişkiyi sona erdirmeye PKK’nın doğduğu yer olan Suriye sahasında yok edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

"Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına asla müsade etmeyeceğiz"

ABD, örgüte silah desteği vermektedir, Rusya diğer taraftan Tel Rıfat ve Münbiç'te PKK varlığına göz yummaktadır.

Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına asla müsade etmeyeceğiz.