Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1 buçuk aylık aranın ardından yoğun gündemle toplandı.

Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Milyonlarca emeklinin gözü ek zam haberinde

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde.

En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışmanın Kabine toplantısında gündemde olması bekleniyordu. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi de bekleniyor.