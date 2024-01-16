Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekatlarımız genişleyerek sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Rabbim kahraman askerlerimizi cenneti ile cemali ile müşerref eylesin diyorum. Şehitlerimizin kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık. Sadece son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerimizin operasyonlarında yıl başından bu yana terörle iltisaklı 465 kişi göz altına alınmıştır.

"Tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik"

Cumartesi günü yaptığımız güvenlik toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Güvenlik birimlerimize yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik.

Sınır ötesi operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık.

Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir teröristan kurma planları yapanları rahatsız etmiştir. Hazımsızlığın ifadesi; kimi zaman ülkemizin içindeki aparatlarını harekete geçirerek, kimi zaman ülkemizi işgalci olarak suçlayarak, kimi zaman uluslararası arenada bizi sıkıştırmaya çalışarak, yalan yanlış bilgiler yayarak, kimi zaman tetikçiliğini yaptırdıkları basın yayın organlarını kullanarak kimi zaman da doğrudan canımızı acıtmaya yönelik hain terör eylemlerini destekleyerek gerçekleştirmiştir.

"Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi garanti altına alacağız"

Biz sınır ötesi operasyonlarımızda sadece güney sınırının güvenliğini garanti altına almadık, ülkemizi terör koridoru ile kuşatma altına alınmasına engel olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını göstermiştir. Bu da özellikle haritaları değiştirmeyi sürekli gündemde tutanların, bölgemize yeni Sevr dayatmasında bulunanların hesabını altüst etmiştir. pic.twitter.com/TXYySM3NLr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

Geçici sığınmacı statüsü ile ülkemizde bulunan 620 binden fazla Suriyeli güvenli bölgelere geri dönmüştür.

Aziz milletim, karşımızdaki tablo gayet açıktır. Türkiye bölücü terör tehdidini ya kaynağında kurutacak ya da eskiden olduğu gibi terörle mücadeleyi sınırları içinde şehirlerinin sokağında mahallelerinde verecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistlerin Irak ve Suriye’de bir ‘teröristan’ kurma planları masada oldukça hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harekatlarımız sürecektir.https://t.co/TYRHbUEqdR pic.twitter.com/5p5dKuKdyf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

Teröristan kurma hayalleri kuruldukça rahat olamayız

Türkiye başarılı sınır ötesi operasyonlarla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üç beş oy daha fazla alacağız' diye bölücü örgütün muhiplerini kırmızı halıyla karşılayanlar, elbette bu yaptıklarının hesabını sandıkta vereceklerdir. pic.twitter.com/2oHyWd9n69 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

Suriye'de Tel Rıfat'ta Ayn El Arab'dan Münbiç'e kadar terör hatlarını darmadağın etmededen durmayacağız.

Siyasetten medyaya akademiden kültür sanata geniş bir alana tezgah açan bu işportacıların ortak özelliği menfaatperestliktir, samimiyetsizliktir.

Türkiye'nin rejimi ile ilgili tereddütler 1923'te "Yaşasın Cumhuriyet" nidaları eşliğinde bitmiş bir tartışmadır. Bu konunu siyasi polemik meselesi haline getirilmesi doğru değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan bu doğrultuda yeni adımları atacağız. Yapacağımız yeni harekatlarla sadece şehitlerimizin kanlarının hesabını sormakla kalmayacak geleceğimizi de güvence altına alacağız.https://t.co/TYRHbUEqdR pic.twitter.com/9WkgpJMKvj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

Önümüze kurulan tuzakların tamamı Türkiye'yi asıl gündeminde uzaklaştırmaya yöneliktir. Suni gündemlerle vakit kaybetmeyeceğiz.

31 Mart seçimlerini de demokratik bir olgunluk içerisinde geride bıraktıktan sonra "Türkiye Yüzyılı" gündemi ile devam edeceğiz.

En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıktı

32 milyon kişiye istihdam sağlandı. İşsizlik yüzde 9'a indi.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü turmaya devam edeceğiz.

16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. pic.twitter.com/suVQqZF0j4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 5 daha artış yapacağız.

Memur, SSK, BAĞ - KUR ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir.

Emekliye zam oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. pic.twitter.com/MJ92uXFxhX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 16, 2024

İhracat, ekonomi pogramımızın en kritik başlıkları arasındadır. Geçtiğimiz yıl ihracatta 256 milyar dolarla rekor kırdık. Bu yıl 375 milyar dolar hedef. Daha önceki hedeflerimiz gibi bunu da gerçekleştireceğiz.

Deprem bölgesi harcamaları

2023 yılında 950 milyar lira, 2024 hedefi 1.3 trilyon lira.

Dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girme hedefimize ulaşana kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz.

Türk astronotu yarın gece saat 1.11 de uzaya uğurlayacağız

Yarın gece saat 1.11 de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumuzu büyüyen güçlenen ve icra sahibi Türkiye’nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper kardeşimizin özellikle bu yolculuğu milletimiz için gençliğimiz için hayırlı olsun diyorum. Uluslararası uzay istasyonunda yürüteceği bilimsel çalışmalarda şimdiden kendisine başarılar diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...