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Gündem
TRT Haber 20.07.2024 08:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hazırlıklar tamamlandı. Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümünde adada birçok etkinlik düzenlenecek. Lefkoşa'da geniş çaplı tören ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Resmi törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

((00.54)) barış harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı bıllboardlar kıbrıs'ın dört bir yanında hazır hale getirildi. türk bayrağı ve kıbrıs bayrağının yan yana bulunduğu bıllboardda "anavatan türkiye kıbrıs türkü'nün varlığının ve refahının daimi güvencesidir" ifadesi yer aldı.
 
 

KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek. 

Doğu Akdeniz’deki gösterilerde, muharip uçaklar da yer alacak. F-16 savaş uçaklarının katılımı ile KKTC üzerinde jet geçişi icra edilecek. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yapması planlanıyor. 50'inci yıl şerefine, adada 50 pare top atışı gerçekleştirilecek. 

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KKTC Recep Tayyip Erdoğan
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