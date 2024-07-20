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TRT Haber 20.07.2024 08:04

"Kuyu-10" operasyonlarında 3 ilde 11 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Kuyu-10" operasyonlarında 3 ilde 11 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı, organize suç örgütüne yönelik Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tamamının yakalandığını aktaran Yerlikaya, operasyonlarda, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu madde ticareti" suç eylemlerini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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