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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti
22 Ağustos 2019 Perşembe 20:08 - Son Güncelleme 22 Ağustos 2019 Perşembe 20:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle görevi devralmasının ardından ilk resmi programı kapsamında Ankara'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmenin ardından Türkiye ve KKTC heyetleri, çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Kaynak: AA
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