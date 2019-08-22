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ABD Büyükelçiliği: PKK'lı teröristlerin bu saldırısını kınıyoruz

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:53 - Son Güncelleme 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:57

Şırnak'taki hain terör saldırısına bir tepki de ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden geldi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada hem saldırı kınandı hem de terörle mücadelede Türkiye'ye destek mesajı verildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini sağlamak ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı. Şırnak'ta 3 asker şehit oldu Kaynak: AA, TRT Haber Etiketler: abd şırnak terör saldırısı

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