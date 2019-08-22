Hükümet ile HAK-İŞ anlaştı. Sendikaya bağlı 70 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarında alacakları zam oranları için protokol imzalandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Brüt 3500 altında ücret alanlara 2019 ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda yüzde 4 zam yapılması konusunda anlaştık. Yıl geneli toplam değişim oranı yüzde 19’u aşmış olacak. 2020 içinse 3+3 zam gerçekleştireceğiz. Uzlaştığımız zam oranları enflasyon altında kalırsa kamu işçilerimiz enflasyon farkı da almaya devam edecek." dedi.

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da ,"Toplu iş sözleşmesi ülkemiz için kamu çalışanları için HAK-İŞ üyeleri ve sendikalar için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber