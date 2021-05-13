Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgız mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail’e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan’ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.
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