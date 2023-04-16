Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Depremlerde ve sellerde hayatını kaybeden 50 bini aşlık vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

1999 öncesi inşa edilen binaların depreme mukavemetinin düşük olduğunu gördük. Ülke genelinde 311 bin binada 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi.

Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor.

Milletlerin tarihinde yüz yılda bir başına gelecek böyle büyük bir felaket karşısında maalesef kimi çevreler iyi imtihan veremedi.

Kimileri yardımcı olmak yerine depremi ve acıları istismar etme haline düştü. İnsanımızın yükünü hafifletelim demediler.

Tamamı yalan ve yanlış iddialarla içine ateş düşmüş kardeşlerimizi galeyana getirmeye çalıştırlar. Depremi ve depremzedeleri gündemlerinden çıkardılar. Onlar koltuk peşinde bakanlık peşinde, makam, mevki peşinde koşuyorlar.

Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Seçim öncesi söz veripte sonradan bakmadıkları sayısız vaatleri var.

Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Gençler milletimizin derdiyle dertlendik, sıkıntısına çözüm aradık.

Dün Kocaeli’de hem şehir hastanemizi açtık, hem depremzedelerimizle iftar sofrasında bir araya geldik.

Şanlıurfa'da da 11 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Benim Urfalı kardeşlerim tamamen huzura erene dek yanınızda olmayı sürdüreceğiz.

Terör ile güvensizlik ortamı hep birbirini besledi. Üretim olmayınca istihdam olmadı. Gençlerimiz işsiz kaldı.

Maalesef işsiz kalan gençlerimiz terör örgütü için kolay lokma haline geldi. Bu ikilem yıllarca ülkemizi esir aldı. Türkiye çok uzun bir dönem sıkıştırıldığı bu girdaptan çıkamadı.

Terör emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bu çözülmeden ülkemizin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşması mümkün değil.

İnşallah önümüzdeki dönemde aynı doğrultudaki gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.

Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.

Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız.

Ülkemizin terörle ne iç içe ne de yan yana yaşamayacağını açıkça ortaya koyduk. Bütün bu adımları atarken tavizimiz kesinlikle yok. Bu mücadelemize inşallah kararlılıkla devam edeceğiz.

Asırlık hizmetleri 20 yıla sığdırdığımız bu başarının arkasında güçlü bir yönetim güçlü bir siyasi iktidar vardır. Bay Bay Kemal ne diyor İngiltere’den 300 milyar dolar getiriyormuş.

Nerede bu para. Sana kim güvenir de böyle bir para verir. Demek ki bunlar tefecilere soyundu.

Ayrıntılar geliyor...