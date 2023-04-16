Bakan Varank: Bunlar akşamdan sabaha yapabileceğiniz işler değil

Bakan Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması"nın açılış programına katıldı.

Burada açıklamada bulunan Varank, TEKNOFEST kapsamında bu sene 41 farklı kategoride yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Bu yarışmalarla hem gençleri geleceğin trendlerine hazırladıklarını, hem de aynı zamanda takım çalışması, proje yapma gibi hususları tecrübe etmelerini sağlamış olduklarını ifade eden Varank, "İnsansız hava araçları yarışmaları Bursa'da düzenleniyor. Bugün Savaşan İHA Yarışmalarıyla İnsansız Hava Araçları Yarışmaları başlamış oldu. Bu kategoride 300'ün üzerinde takım tüm Türkiye'den başvurmuştu" dedi.

Finale kalan 22 takımın geliştirdikleri teknolojileri hem festivalde sergilediklerini hem de kendi aralarında yarıştıklarını belirten Varank, "Tabii gerçekten büyük bir heyecan. Özellikle 41 farklı kategoride 300 binden fazla takım bu sene TEKNOFEST'e başvurdu. Biz 2018 yılında ilk defa TEKNOFEST'te Türkiye'ye ilan ettiğimizde rakamlar bunun çok altındaydı" diye konuştu.

"Hepsini bu yarışmalara davet ettik gelsinler"

Bu rakamları önceleri hayal bile edemediklerini vurgulayan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz noktada TEKNOFEST artık sadece bir Türkiye'nin markası değil, dünyanın markası haline geldi. 300 binden fazla takım,1 milyon yarışmacı başvurusunu yaptı. İşte finalleri gerçekleştiriyoruz. Tabii Bursa olarak da birkaç senedir insansız hava araçları yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Elimizden gelenin en güzelini Türkiye'nin dört bir tarafından gelen genç kardeşlerimize göstermeye çalışıyoruz. Onları ağırlıyoruz ama aynı zamanda şehrimizde. İşte bakın burada genç kardeşlerimiz var. Hepsini bu yarışmalara davet ettik gelsinler, görsünler. Abileri nasıl insansız hava aracı yapıyor, yarışmalarda neler yapılıyor? Aynı zamanda burada bilim atölyeleri var. İşte bu genç arkadaşlarımızı da bu yarışmalara davet ediyoruz. Aileleriyle birlikte aslında Bursa'ya teknolojiyi getirmiş oluyoruz."

"Biz, gençlerimizin Türkiye'nin geleceği olduğunun farkındayız"

Bütün Bursalıları insansız hava araçları yarışmalarına beklediğini dile getiren Varank, "Belediyemiz ring seferleri düzenliyor. Bunlarla buraya gelebilirler. Hem burada yarışmaları izlerler, genç arkadaşlarımızın heyecanına ortak olurlar, hem de buradaki bilim atölyelerinde çocuklarıyla beraber eğlenerek bilimsel faaliyetler, etkinlikler de yapabilirler." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Togg ile geldiğini söyleyen Varank, şunları kaydetti:

"Bursa'dayız. Türkiye'nin otomobilinin aslında başkentindeyiz. Genç arkadaşlarımız biraz önce aracı gördüler. Onlar da içine girip bakabiliyorlar, inceleyebiliyorlar. Biz, gençlerimizin Türkiye'nin geleceği olduğunun farkındayız ve en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun da farkındayız. Bu manada da biz, genç kardeşlerimize yatırım yapmaya, onları geleceğin teknolojilerine dönük yetiştirmeye, kendi ayakları üzerinde durması için onları desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah güzel bir yarışma olur ve Bursa'daki TEKNOFEST heyecanı tüm Türkiye'de devam eder."

"170 binden fazla aracı ön sipariş oldu"

Togg'u ilan ettiklerinde birilerinin sürekli projeye kara çalmak için uğraştıklarını, fabrikayı ve yerini sorduklarını, fabrikanın bitirilemeyeceğini ileri sürdüklerini, açılış yapıldıktan sonra ise fabrikanın üretim bandının olmadığını, araçların İtalya'dan getirildiğini dile getirerek tezvirat yaptıklarını ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Araçları piyasaya çıkarmaya başladık. Bu sefer dediler ki, 'Bu araçlar 2 milyondan aşağı olmaz. Bunu kimse satın almaz.' 170 binden fazla aracı ön sipariş oldu. İşte bugün de Türkiye'nin otomobili şu anda Türkiye'nin yollarında. Bütün bakan arkadaşlarımız bu aracı, yerli ve milli aracımızı aslında makam aracı olarak kullanıyor. Biz Türkiye'de 21 yıldır taş üstüne taş koymayı, Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapacak yatırımları yapmayı sürdürüyoruz."

"Bu hedeflere doğru da dolu dizgin yürümeye devam ediyoruz"

Dün Türkiye'nin yerli ve imkanlarla geliştirip ürettiği İMECE gözlem uydusunun uzaya fırlatıldığını, bunun çok önemli gelişmelerden olduğunu hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıran gelişmeler ama bunlar bir günde olmadı. Zaman zaman şu eleştiri de duyuyoruz. 'Siz bu yatırımları seçim için mi yapıyorsunuz? Seçim zamanı geldiğinde bu açılışları yapıyorsunuz' Değerli arkadaşlar, İMECE uydusu 6 yıllık proje. Türkiye'nin otomobili on yıllardır konuştuğumuz bir proje. İşte TEKNOFEST'i kaç yıldır düzenliyoruz. Bunlar akşamdan sabaha yapabileceğiniz işler değil. Biz yıllardır bu alanlara yatırım yapıyoruz ve inşallah bunların karşılığını da önümüzdeki dönemde çok farklı elde edeceğiz. Türkiye'nin otomobili tüm Türkiye'ye şunu gösterdi; Biz istersek, biz inanırsak, biz özellikle gençlerimize yatırım yaparsak Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. İşte bunun örneği İMECE uydusunda var, Türkiye'nin otomobilinde var. Bakın bugün elektrikli bir otomobili konuşuyoruz ama bakın buradaki genç arkadaşlarımız inşallah hidrojenle çalışan otomobilleri yapacaklar. Çünkü biz onların ufkunun genişlemesi için onlara yatırım yapmaya devam ediyoruz, onları desteklemeye devam ediyoruz. Buradan tüm halkımıza şunu söyleyelim. Türkiye kabiliyetleri yüksek bir ülke. Evet zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Dünya konjonktürünün getirdiği sıkıntılar Türkiye'yi de etkileyebiliyor. Ama biz hedeflerimizi koyduk. Bu hedeflere doğru da dolu dizgin yürümeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde işte bu genç arkadaşlarımız sayesinde biz Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz diyoruz."

Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.