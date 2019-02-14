Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkmak istiyoruz"

24 Haziran seçimlerinde şahsımı yüzde 64,6 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin bekası, milletin refahı için bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkmak istiyoruz.

"Türkiye’yi ayağa kaldırmak için koşturuyor, ter döküyoruz"

40 yıldır eserlerimizle, gayretlerimizle sizlerin huzurundayız. 40 senedir, Türkiye’yi ayağa kaldırmak için koşturuyor, ter döküyoruz. CHP’nin başındaki zat gibi Çorum’u ve Çorumlu kardeşlerimizi ufukta seçim sandığını görünce hatırlayanlardan olmadık.

"Bizim nazarımızda 81 vilayetimizin tamamı aynı değerdedir"

Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Bizim farkımız bu. Bizim nazarımızda 81 vilayetimizin tamamı aynı değerdedir, aynı hizmete layıktır. CHP’nin başındaki zat gibi yalanla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

"Biz muhalefet gibi laf değil, eser üretiyoruz"

17 yıldır Çorum kalkınsın, Çorumlu kardeşlerim ulaşımdan sanayiye kadar en iyi hizmeti alsın diye uğraşıyoruz. Samimiyetimize, gayretimize benim Çorumlu kardeşlerim şahittir. Burası yiğidin harman olduğu yerdir. Onlar bizi iyi tanır. Biz muhalefet gibi laf değil, eser üretiyoruz.

Çorum’a bugüne kadar 15,5 katrilyon yatırım yaptık. 20 bin seyirci kapasiteli Çorum Stadyumu'nun inşası devam ediyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize 1,5 katrilyon liralık kaynak aktardık.

"Çorum’un hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız"

Bizden önce Çorum’un en büyük sorunu sağlıktı, şimdi 18 tane sağlık tesisini kurarak Çorum’u sağlıkta üst seviyeye taşıdık. Çorum-Laçin-Osmancık yolunu tünelleriyle birlikte önümüzdeki yılın sonuna doğru bitiriyoruz. Çorum’un hızlı tren için gün saydığını çok iyi biliyorum. Bu meseleyi bizzat takip ediyorum. Çorum’un bu hayalini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.

"4 bin yılı aşkın Hattuşaş ve Alacahöyük’ün tanıtılması lazım"

Samsun-Amasya-Çorum hızlı tren projemizin etüt çalışması devam ediyor. Çorum’a 11 baraj ve 3 gölet inşa ettik, 6 baraj ve 5 gölet inşası ise sürüyor. Çorum şehir merkezi ve Alaca ilçemizin içme suyu sorununu çözdük. Çorumlu çiftçilerimize son 16 yılda 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Turizm konusunda da Çorum önemli bir potansiyel taşıyor. 4 bin yılı aşkın Hattuşaş ve Alacahöyük’ün tanıtılması lazım.

"Altın ticaretinde Çorum’u çok farklı bir noktaya taşıyacağız"

Çorum aynı zamanda bir sanayi şehri. Çorum’da bir teknopark ve ARGE merkezi açtık. Çorum 2002 yılında yalnız 26 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu rakam 742 milyon dolara ulaştı.

Altın işleme ve işçiliği konusunda Çorum, her geçen gün kendinden daha fazla söz ettiriyor. Altın ticaretinde de Çorum’u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Venezuela'ya yaptığımız ziyaretin ardından Sayın Maduro'nun yardımcısı ülkemize geldi ve burada incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı bana Çorum sanayisinden, Çorumlu kardeşlerimin başarısından sitayişle bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız.

"Türkiye kendi kaynaklarını kullanmaktan hep alıkonuldu"

Senelerce Türkiye kendi kaynaklarını kullanmaktan hep alıkonuldu. Bunu kimi zaman düşmanlar, kimi zaman içimizdeki hainler ve gafiller yaptı. Bay Kemal ‘Türkiye IMF’ye yeniden muhtaç olacak’ diyor. Göreve geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye 23,5 milyar dolar borcu vardı, bütün borçlarımızı ödedik IMF ile bağımızı kopardık. Senelerce İstanbul’u ve yönettikleri şehirleri çöpe, çukura, çamura teslim eden yine CHP zihniyetidir.

"Çorum’u ana merkezlerden biri yapacağız"

Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak için karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Kenevirden bez torba üretilecek. Aralarında Çorum’un da bulunduğu 20 ilimizi kenevir üretiminde pilot il olarak belirledik. Kenevir üretiminde Çorum’u ana merkezlerden biri yapacağız. Kenevir tarımını ve üretimini artırırken aynı şekilde sanayisinin de kurulmasına öncelik vereceğiz.

"Bu seçim ülkenin beka seçimidir"

İstikrarın sürmesi, Türk ekonomisinin 2023 hedefleriyle buluşması için 31 Mart’ta bir yol kazası yaşamamalıyız. 31 Mart’ı başarıyla atlatmamız gerekiyor. Bu seçim ülkenin beka seçimidir.

Kaynak: TRT Haber