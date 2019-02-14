Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'tanzim satış uygulaması' ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa dur demek için tanzim satış uygulamasının başlatıldığını belirten Altun, böylece vatandaşların ürünlere daha uygun fiyatlarda erişiminin mümkün hale geldiğini söyledi.

Altun, devletin, milletinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa dur demek için tanzim satış uygulaması başlatıldı.



Böylece vatandaşlarımızın ürünlere daha uygun fiyatlarda erişimi mümkün hale geldi.



Devletimiz Miletinin yanında olmaya devam edecek. pic.twitter.com/nok06HnUmD — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 12 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber