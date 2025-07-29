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Gündem
TRT Haber 29.07.2025 17:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor

Törenin ardından liderler ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin Beşinci toplantısına da başkanlık edecek.

Görüşmelerde Ankara-Astana ilişkileri değerlendirilecek. Ülkelerin stratejik ortaklık ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak.

Kazakistan ile yeni anlaşmalar imzalanacak

Erdoğan ve Tokayev, Rusya ile Ukrayna müzakereleri, soykırımcı İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve Türk dünyasındaki gelişmeler üzerine de görüş alışverişinde bulunacak.

Liderler, sonrasında çeşitli alanları kapsayan yeni iş birliği anlaşmalarının imza törenine katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.
 

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