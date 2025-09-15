Açık 15.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 15.09.2025 06:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesine yönelik mesajlarını Başkent Doha’daki zirvede verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze'yi kana buluyor. Bölge ülkeleri İsrail’in sınır tanımayan saldırılarından endişeli.

İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, bölge güvenliğini bir kez daha tehdit etti. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi üyesi ülke liderleri, 'Olağanüstü Zirve'de bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırısının hemen ardından Katar Emiri Al Sani ile görüştü.
"Yanınızdayız" dedi, saldırılara karşı atılacak ortak adımlar değerlendirildi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’teki ilk saldırısının ardından üçüncü olağanüstü zirve gerçekleştiriliyor.

Zirve, İsrail’in 9 Eylül’deki saldırısının ardından Katar’ın çağrısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye’nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirvede, son durum değerlendirilecek. İsrail’in katliamcı saldırılarına yönelik hangi adımların atılması gerektiği ele alınacak.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Katar İsrail'in Gazze Soykırımı
