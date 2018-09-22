Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST'te düzenlenen törene katılımının ardından Kasımpaşa'ya geldi.

Burada Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

Vatandaşlar, çıkışta Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca esnaf ziyaretlerinde bulundu, bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA