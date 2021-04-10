Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Huber Köşkünde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin, "Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik." dedi.

"Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik." diyerek, "Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik." ifadesini kullandı.

"Mevcut krizin diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz"

"Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk Anlaşması temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz." diyen Erdoğan, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy: Türkiye'nin verdiği destek son derece önemlidir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir." dedi.

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