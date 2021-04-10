Ocak ayında başlatılan Eren operasyonları 12 ayrı bölgede aralıksız devam ediyor.

Operasyonları, jandarma komandolar ile jandarma ve polis özel harekat birlikleri yürütüyor.

İHA'lar, SİHA'lar ve Atak helikopterleri kullanıldı

Keşif uçakları, İHA ve SİHA’ların yanı sıra Atak helikopterleri de aktif olarak kullanılıyor. Operasyonlar gerçek zamanlı olarak İçişleri Bakanlığının Ankara'daki koordinasyon merkezinden takip ediliyor.

Domuz Dağı'nda 10 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Operasyonlarının 10'uncusu Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde devam etti. Teröristler adım adım takibe alınıp, mağara ve sığınakları tek tek tespit edilerek, belirlenen hedefler tam isabet ile vuruldu.

Etkisiz hale getirilen 10 teröristten biri, kırmızı listede yer alan Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman, terör örgütü PKK/YPG'nın Türkiye kırsalındaki sözde en üst düzey ismiydi.

Mardin Bakok bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Bakok bölgesinde EREN-5 operasyonuna hava kuvvetleri de destek verdi.

6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 2'sinin, arananlar listesinde 'kırmızı' ve 'turuncu' kategoride olduğu tespit edildi.

Kırmızı listedeki teröristin İran kökenli Ayver kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.