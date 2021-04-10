Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Gül'e başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.
Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 10, 2021
Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, Abdulhamit Bey’e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Etiketler: Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
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