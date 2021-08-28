Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayın Cumhurbaşkanına söz vermiştim, "Geciktim, gelemedim. Ama ilk fırsatta ziyaretimi gerçekleştireceğim" demiştim. Şimdi bu ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içerisinde böyle bir basın toplantısını yapıyor olmak bize ayrı bir memnuniyet veriyor. Nazik daveti ve ziyaretim sırasında gerek şahsıma gerek heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Cukanoviç'e şükranlarımı sunuyorum. Kendisini son olarak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle geçtiğimiz haziran ayında Antalya'da misafir etmiştim. Bu vesileyle Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

"Türkiye-Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor"

Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Sultan 2. Abdülhamid ile Kral Nikola arasındaki dostluğa dayanan bir geçmiş var. Çetinye'de Osmanlı sefaretimizin bulunması ve Karadağ'ın ilk büyükelçisini Osmanlı İmparatorluğu'na ataması bunu teyit ediyor. Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Tüm dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde karşılıklı dayanışma ve iş birliğimizi daha da artırdık. Karadağ'a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ'ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti.

Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik ve az önce kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın açıklaması yapıyor. https://t.co/RRT5ppl518 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 28, 2021

"Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında"

Malumunuz Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye Burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı 450'yi geçti. Önümüzdeki dönemde de tüm ilgili kurumlarımızla Karadağ'a desteğimizi sürdüreceğiz.

Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Gerek ikili ilişkiler gerek bölgesel ilişkiler bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ, farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor. Karadağ'ın Balkanlardaki barışçıl politikalarını tüm bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirme gayretlerini, bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolü, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz. Malumunuz Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliğine üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz.

"İki ülkenin değerli sporcularına başarılar diliyorum"

Sayın Cukanoviç'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Malum ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımlarımızın 1 Eylül Çarşamba günü ve 16 Kasım'da yapacağı maçların dostluğumuzu pekiştirmesini ayrıca temenni ediyorum. İki ülkenin değerli sporcularına başarılar diliyorum. İnşallah gruptan birlikte çıkmak nasip olur. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Cukanoviç'e misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyor, görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.