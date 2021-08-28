CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da 2'ncisi düzenlenen Orman Yangınları Çalıştayı'nda konuştu. Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Ormanların ortak varlığımız olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ormanın partisi olur mu? Denizdeki balığın partisi olur mu? Akan suyun partisi olur mu? Varsa bir yanlışlık hep beraber gitmeliyiz üzerine. Orman bizim ormanımız, su bizim suyumuz, ormanda yaşayan canlılar bizim canlılarımız. Kısır çekişmelerin ve tartışmaların hiç kimseye fayda getirmediğini hepimizin bilmesi lazım" dedi.

"Orman yangınlarına karşı bir işbirliği konferansı düzenlemesi lazım"

Kılıçdaroğlu yangınlarla mücadele için önerilerini paylaştı. Yangın eğitim ve uygulama merkezleri oluşturulması gerektiğini söyledi. CHP lideri, yangınlara karış uluslararası iş birliği konferansı çağrısı da yaptı.

"İklim değişikliği var mı? Var. Dünyanın ortak sorunu mu? Evet, dünyanın ortak sorunu. En çok etkilenen yer neresi? Akdeniz havzası. İspanya'dan Türkiye'ye kadar. Bu çağrıyı yapmak en çok Türkiye'ye yakışır. Orman yangınlarına karşı Türkiye'nin bir işbirliği konferansı düzenlemesi lazım."

Kılıçdaroğlu, çalıştayın ardından Muğla'da vefat eden partisinin 18'inci Dönem Milletvekili Tufan Doğu'nun cenaze törenine katıldı.