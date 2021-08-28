Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmak üzere gittiği Irak'ta mevkidaşı Hüseyin'le buluştu.
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Irak’ın güvenlik ve istikrarına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Irak
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