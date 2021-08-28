Kabil'den tahliye edilen Türk askerleri için Ankara'da tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende bir konuşma yaptı.

Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye tüm risk ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Mehmetçik Afganistan'da görevini başarıyla yerine getirdi. TSK görevi süresince 20 bin silah arkadaşımız görev yaptı. Mehmetçik Afganistan'da da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. NATO ve uluslararası alanda herkesin övgüsünü kazandılar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Görevler süresince Afganistan’da 2002’den bu yana yaklaşık 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yapmıştır.https://t.co/250Mr4YMnh pic.twitter.com/lt6uImEtFL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 28, 2021

Beklenenden hızlı gelişen süreçte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tahliye sürecine başlandı. Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla, personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil’den tahliye edilmiştir.https://t.co/250Mr4YMnh pic.twitter.com/j0PeIVOsRU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 28, 2021

Personel ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede tahliye edildi. Gerginliğe rağmen sorunsuz gerçekleştirilen tahliye TSK'nın gücünü göstermiştir.

Önceki gün meydana gelen alçak terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Havalimanının işletilmesi konusunda desteğe hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz."